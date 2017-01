Informazioni Sanitarie

L’Agenzia regolatoria danese ha sospeso l’autorizzazione alla produzione e il certificato GMP dell’importatore parallelo danese Europharma DK in seguito a gravi violazioni rilevate durante l’ultima ispezione al sito produttivo.

L’azienda è specializzata in importazioni parallela da altri paesi europei: i prodotti vengono poi riconfezionati e distribuiti in Danimarca, in Germania e in Svezia.